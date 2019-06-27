На учениях в Сасове «потушили» сошедший с рельсов вагон

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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Во вторник, 25 июня, на железнодорожной станции в Сасове прошли учения по ликвидации ЧС. Об этом сообщила
По легенде, вагон сошел с рельсов и загорелся. На месте работали сотрудники пожарно-спасательной части №19 Сасовского района, аварийно-спасательные формирования АО «ЦАСЭО» ЭКОСПАС, сотрудники филиала МЖД станции Сасова.
Они отработали тушение пожара и оказание помощи пострадавшим.
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.