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Рязанские депутаты займутся проблемой строительства в границах «Есенинской Руси» в Солотче. Вопрос подняли в среду, 26 июня, на градостроительном комитете гордумы.
Депутаты отметили, что границы достопримечательного места установили, а режимы использования территории до сих пор нет. Из-за этого жильцы получают отказы на любое строительство в «Есенинской Руси».
И.о. архитектора Рязани Роман Шашкин пояснил, что вопрос находится в компетенции федерального Минкульта. «Мэрия завалена судебными исками, но в своих полномочиях мы делаем все возможное», — заявил он.
Представители администрации предложили более детально обсудить вопрос с привлечением профильного регионального ведомства — инспекции по охране объектов культурного наследия. Также к работе планируют привлечь депутатов облдумы.
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