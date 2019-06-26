Вжух и… Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями»

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Красноярским выпускникам подарили торт «с надгробиями». Фотографии кусочков торта с фотографиями юношей и девушек в виде надгробий опубликовали на странице «
Подарок сделали выпускникам школы №143. Идея пришла их родителям, передает
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Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.