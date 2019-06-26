Вжух и… Родители красноярских выпускников объяснили появление торта с «надгробиями»

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Родители выпускников школы №143 в Красноярске объяснили появление
Представитель родительского комитета Ирина Смирнова рассказала порталу
«Некоторые пошутили, что это как могилки. Мы посмеялись с этого и забыли сразу же», — пояснила порталу одна из выпускниц.
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