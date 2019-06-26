Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:46, 26 июня 2019 241
 0    0

Вжух и… Родители красноярских выпускников объяснили появление торта с «надгробиями»

Вжух и… Родители красноярских выпускников объяснили появление торта с «надгробиями»

Родители выпускников школы №143 в Красноярске объяснили появление торта с «надгробиями». Его подарили юношам и девушкам в честь окончания учебного заведения.

Представитель родительского комитета Ирина Смирнова рассказала порталу ngs24.ru, что идею подарка обсуждали без участия администрации школы и классного руководителя. Она предположила, что родители не до конца согласовали макет, а кондитеры «уже так сделали». По словам женщины, подростки оказались довольны тортом.

«Некоторые пошутили, что это как могилки. Мы посмеялись с этого и забыли сразу же», — пояснила порталу одна из выпускниц.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
4 дня назад
Отвечает прокуратура. В каких случаях полицейский может применить силу?

Отвечает прокуратура. В каких случаях полицейский может применить силу?

Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:20, 23 июня 2019 40 980
В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото
8:54, 13 июня 2019 22 234
Задержан Сергей Карабасов — СМИ 4
1:46, 13 июня 2019 21 446
Празднование Дня России в Рязани завершилось выступлением «Иванушек» и салютом 5
18:41, 23 июня 2019 19 009
Лесной пожар на границе Рязанской области и Мордовии охватил более 200 гектаров
18:14, 23 июня 2019 15 588
Выпускной в училище ВДВ показали за минуту
Все новости
Форум