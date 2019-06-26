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13:42, 26 июня 2019 809
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Авария с тремя пострадавшими в Песочне попала на видео

Авария с тремя пострадавшими в Песочне попала на видео

Авария, которая произошла вечером 25 июня в Песочне, попала на видео. Запись с камеры опубликовали в группе «Дороги Рязани» «ВКонтакте».

На кадрах видно, что Audi A6 ехал прямо на мигающий зеленый сигнал светофора. В это время Kia Rio поворачивал налево и не пропустил Audi.

Напомним, в результате ДТП пострадали 38-летняя водитель и 24-летняя пассажирка Kia, а также 34-летний водитель Audi A6.


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