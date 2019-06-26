Авария с тремя пострадавшими в Песочне попала на видео

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Авария, которая произошла вечером 25 июня в Песочне, попала на видео. Запись с камеры опубликовали в группе «
На кадрах видно, что Audi A6 ехал прямо на мигающий зеленый сигнал светофора. В это время Kia Rio поворачивал налево и не пропустил Audi.
Напомним, в результате ДТП
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Специалисты прокуратуры помогают рязанцам разобраться в сложных или спорных ситуациях.