В аварии с «Киа» и «Ауди» в Песочне пострадали трое

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Фото: УМВД по Рязанской области
В аварии, которая произошла вечером 25 июня в Песочне, пострадали трое. Две иномарки столкнулись около дома №50 по улице Верхней, сообщила
По предварительной информации, 38-летняя рязанка на Kia Rio при повороте налево не уступила дорогу и
В результате травмы получили оба водителя и 24-летняя пассажирка Kia, их доставили в больницу.
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.