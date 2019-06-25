В среду на восьми улицах Липецка отключат свет

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Фото: Pixabay.com
В среду, 26 июня, на восьми улицах Липецка отключат свет. Об этом
Рабочие будут ремонтировать сети электроснабжения. Из-за этого с 9:00 до 17:00 света не будет на
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.