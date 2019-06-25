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13:10, 25 июня 2019 427
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В среду на восьми улицах Липецка отключат свет

В среду на восьми улицах Липецка отключат свет

Фото: Pixabay.com

В среду, 26 июня, на восьми улицах Липецка отключат свет. Об этом сообщил сайт администрации города.

Рабочие будут ремонтировать сети электроснабжения. Из-за этого с 9:00 до 17:00 света не будет на

  • улице Энгельса,
  • улице Известковая,
  • улице Свердлова,
  • улице Добролюбова,
  • улице Сурикова,
  • улице Дружбы,
  • улице Гоголя,
  • в переулке Уютный.

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4 дня назад
Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Пилоты рязанской выдержки. Как учат в Сасовском летном училище

Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.

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