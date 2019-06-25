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У озера «Дикая утка» поменялся владелец. Об этом во вторник, 25 июля, сообщил адвокат Алексей Сергиенко на заседании в Московском суде Рязани.
По его словам, участок с водоемом теперь принадлежит его подзащитному Шпакову. Адвокат предложил отложить заседание и исключить из ответчиков по делу бывшего владельца Агафонова, который в суд не явился.
Ранее областное минприроды сообщало, что Шпаков арендует землю у Агафонова. Когда произошла смена владельца, адвокат уточнить не смог.
Дело перенесли.
Напомним, природоохранный прокурор требует прекратить засыпать водоем до разработки проекта мелиорации земель, запретить складировать отходы и изменять границы дна и берегов до получения решения о предоставлении водного объекта в пользование.
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