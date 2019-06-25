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15:22, 25 июня 2019 131
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Прокуратура проверила информацию о свалке трупов животных под Рязанью

Прокуратура проверила информацию о свалке трупов животных под Рязанью

Прокуратура проверила информацию о свалке трупов животных около деревни Бражкино в Рыбновском районе. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

Проверка показала, что на территории участка рядом с деревней Чурилково Рыбновского района находятся четыре бетонированных колодца. На момент осмотра ямы были закрыты деревянными, бетонными, металлическими крышками и заполнены биологическими отходами, засыпанными хлорной известью.

Отмечается, что в ямах мог скопиться трупный газ, поскольку они были заполнены, а вытяжные трубы необходимого размера и высоты отсутствовали.

Над колодцами не было специального навеса, отсутствовало помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов. Также допускались другие нарушения правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.

По фактам нарушений в адрес директора ООО «Жито» внесли представление, а также вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ.

Акты находятся на рассмотрении.

Напомним, в конце апреля в Рязанской области зафиксировали вспышку бруцеллеза крупного рогатого скота. Под ограничительные меры попали две фермы ООО «Жито» в деревне Чурилково Рыбновского района.


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