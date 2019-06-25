Прокуратура проверила информацию о свалке трупов животных под Рязанью

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Прокуратура проверила
Проверка показала, что на территории участка рядом с деревней Чурилково Рыбновского района находятся четыре бетонированных колодца. На момент осмотра ямы были закрыты деревянными, бетонными, металлическими крышками и заполнены биологическими отходами, засыпанными хлорной известью.
Отмечается, что в ямах мог скопиться трупный газ, поскольку они были заполнены, а вытяжные трубы необходимого размера и высоты отсутствовали.
Над колодцами не было специального навеса, отсутствовало помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецодежды и инструментов. Также допускались другие нарушения правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов.
По фактам нарушений в адрес директора ООО «Жито» внесли представление, а также вынесено постановление о возбуждении производства по делу об административном правонарушении по части 3 статьи 10.8 КоАП РФ.
Акты находятся на рассмотрении.
Напомним, в конце апреля в Рязанской области зафиксировали вспышку бруцеллеза крупного рогатого скота. Под ограничительные меры
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