В Рязанской области объявили карантин по бруцеллезу

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Фото: Pixabay.com
В Рязанской области зафиксировали вспышку бруцеллеза крупного рогатого скота. Постановление о карантине ГУ ветеринарии по региону официально опубликовали в пятницу, 26 апреля.
Под ограничительные меры попали две фермы ООО «Жито» в деревне Чурилково Рыбновского района. Теперь все поголовье в хозяйстве ликвидируют.
Весь населенный пункт объявили угрожаемой зоной болезни, на три месяца использовать пастбища и водопои, где были больные животные запрещено.
Карантин в хозяйстве будет длиться до получения с интервалом в месяц двух отрицательных анализов всех других видов животных, включая собак и скот всего поселка.
Бруцеллез — инфекционное заболевание, вызываемое бактериями рода Brucella. Поражает животных, в том числе коз, овец, верблюдов, свиней, крупный рогатый скот и собак.
Заболевание опасно для человека. Оно может передаваться при употреблении непастеризованного молока от больной коровы.
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Изменения уже вызвали неоднозначную реакцию в рязанском строительном сообществе.