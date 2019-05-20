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14:29, 20 мая 2019 1 069
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В Рыбновском районе нашли свалку трупов животных — соцсети

В Рыбновском районе нашли свалку трупов животных — соцсети

Под Рязанью нашли несанкционированную свалку трупов животных. Сообщение об этом появилось «ВКонтакте».

По словам автора поста, свалку трупов нашли около деревни Бражкино в Рыбновском районе.

«Нереальная вонь и мухи! Последние два месяца дело ухудшилось, в области объявили карантин по бруцеллезу! Все эти разложения уходят в почву, а потом и в грунтовые воды, мы пьем и моемся этой дрянью! Обращения оставляла в различные инстанции, но пока тишина», — написала очевидец.

Девушка отметила, что обращалась в различные инстанции.

Напомним, в конце апреля в Рязанской области зафиксировали вспышку бруцеллеза крупного рогатого скота.

Под ограничительные меры попали две фермы ООО «Жито» в деревне Чурилково Рыбновского района.


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