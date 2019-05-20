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Под Рязанью нашли несанкционированную свалку трупов животных. Сообщение об этом появилось «ВКонтакте».
По словам автора поста, свалку трупов нашли около деревни Бражкино в Рыбновском районе.
«Нереальная вонь и мухи! Последние два месяца дело ухудшилось, в области объявили карантин по бруцеллезу! Все эти разложения уходят в почву, а потом и в грунтовые воды, мы пьем и моемся этой дрянью! Обращения оставляла в различные инстанции, но пока тишина», — написала очевидец.
Девушка отметила, что обращалась в различные инстанции.
Напомним, в конце апреля в Рязанской области
Под ограничительные меры попали две фермы ООО «Жито» в деревне Чурилково Рыбновского района.
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