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13:28, 24 июня 2019 139
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В полиции рассказали подробности смертельной аварии в Пронском районе

В полиции рассказали подробности смертельной аварии в Пронском районе

В полиции рассказали подробности смертельной аварии, которая произошла вечером 22 июня на 51-м километре трассы Рязань — Скопин. Информацию опубликовали на сайте регионального УМВД.

Примерно в 19:10 50-летний скопинец на Volkswagen врезался в ВАЗ-2110 под управлением 40-летнего рязанца.

От полученных травм водитель «десятки» скончался на месте". Скопинца и его пассажиров в возрасте 50 и 17 лет госпитализировали.

Ранее врачи рассказали о состоянии пострадавших.


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