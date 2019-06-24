В полиции рассказали подробности смертельной аварии в Пронском районе

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В полиции рассказали подробности
Примерно в 19:10 50-летний скопинец на Volkswagen врезался в ВАЗ-2110 под управлением 40-летнего рязанца.
От полученных травм водитель «десятки» скончался на месте". Скопинца и его пассажиров в возрасте 50 и 17 лет госпитализировали.
Ранее врачи
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