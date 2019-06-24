Врачи рассказали о состоянии пострадавших в аварии в Пронском районе

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Врачи рассказали о состоянии троих человек, которые пострадали в аварии в Пронском районе. Вечером 22 июня на 51-м километре трассы Рязань — Скопин
Водитель «десятки» погиб на месте ДТП, водителя и пассажиров иномарки госпитализировали.
Как сообщила издательство «
«Медицинская помощь оказана в полном объеме, состояние пациентов стабилизировано. Планируется перевод их на дальнейшее лечение в Скопинский медицинский центр», — сказала Черницына.
Напомним, ранее появилось
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