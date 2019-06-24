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Ремонт улицы Грибоедова снова продлили. Об этом сообщила
Из-за дополнительных работ по капремонту теплотрассы движение на участке от дома №59 до дома №11 и от дома №4 по площади 26 Бакинских Комиссаров до дома №4 по площади Свободы будет закрыто до 28 июня.
Напомним, из-за перекрытия дороги временно
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