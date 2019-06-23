В рязанском училище ВДВ прошел выпускной у молодых офицеров. Фото

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Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
В Рязанском гвардейском высшем воздушно-десантном командном училище прошли 138 выпуск молодых офицеров и десятый выпуск прапорщиков. В воскресенье, 23 июня, погоны получили более семисот специалистов. Из них 92 выпускника получили дипломы с отличием.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов пожелал молодым офицерам и прапорщикам добросовестно и усердно исполнять воинский долг и с честью нести звание выпускника Рязанского десантного училища.
«Каждый из вас решил посвятить вою жизнь службе государства. России нужны грамотные и волевые офицеры. Эти качества уже много лет воспитывает наш вуз. Не забывайте свое училище, Рязань и своих преподавателей. Мы гордимся вами верим в вас», — обратился к выпускникам Любимов.
Посетил мероприятие и экс-командующий ВДВ, глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.
«Училищу доверено начать новую трехлетнюю форму обучения по техническим специальностям среди курсантов. Это накладывает на воздушно-десантные войска большую ответственность. Но мы сумели дать самую современную материально-техническую базу для обучения курсантов, а 95 процентов преподавательского состава рязанского училища ВДВ имеют боевой опыт. Вуз готов к этому вызову», — отметил экс-командующий десантных войск.
Начальник аппарата Минобороны РФ Юрий Садовенко поздравил выпускников с окончанием учебы.
«Ваши отличные результаты в учебе — во многом заслуга командования училища и профессорско-преподавательского состава, которые передавали вам свои опыт и знания, воспитывали в вас уважение к героической истории страны и славным традициям ВДВ. Уверен, что сегодняшние выпускники училища будут успешно применять на практике полученные знания и внесут весомый вклад в поддержку боеспособности нашей армии», — сказал он.
Мероприятие завершилось церемонией прощания с Боевым знаменем училища, а также торжественным маршем офицеров и курсантов и показательными выступлениями десантников.
© RZN.info
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