В Москве трое детей выпали с аттракциона в парке «Сокольники»

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Фото: Pixabay.com
В субботу, 22 июня, в Москве трое детей выпали с аттракциона в парке культуры и отдыха «Сокольники». Двоих пострадавших доставили в травмпункт, одного — в больницу, передает
В парке вышла из строя карусель «Колобок»: она резко затормозила, из-за чего дети выпали из кабинки.
В столичном департамента здравоохранения уточнили, что угрозы для жизни детей нет. Их состояние медики оценивают как «средней степени тяжести, ближе к удовлетворительному».
Следователи возбудили уголовное дело, полиция проводит проверку.
Руководство парка также создало рабочую группу, которая разберется в случившемся.
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