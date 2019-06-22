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20:02, 22 июня 2019 267
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Пострадавшим на аттракционе в московском парке детям выплатят компенсации

Пострадавшим на аттракционе в московском парке детям выплатят компенсации

Фото: Pixabay.com

Семьям детей, пострадавшим на аттракционе в московском парке «Сокольники», выплатят компенсации. Об этом РИА Новости заявил Сергей Кудаков, гендиректор компании «Ларедо», которой принадлежит аттракцион.

В субботу, 22 июня, в парке сломался аттракцион «Колобок»: кабинка с детьми упала на землю, они получили различные травмы.

По словам Кудакова, подобный инцидент произошел впервые. Он пообещал встретиться с родителями пострадавших детей «в удобное для них время, чтобы оказать максимальную помощь».

«Для меня главное, чтобы с детьми все было хорошо», — добавил Кудаков.

Агентство не уточняет размер компенсаций.


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