Сорокина поручила отремонтировать дороги на двух рязанских улицах

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Фото: Администрация Рязани
Елена Сорокина поручила отремонтировать асфальт на улицах Белякова и Забайкальской. Там же рабочие должны покосить траву и очистить канавы,
В субботу, 22 июня, и.о. главы администрации Рязани объехала Московский район. Она дала задание управлению благоустройства следить за подрядчиками, которые должны доделать парковки на улицах Крупской и Костычева. Их устройство в 2018 году по муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Рязани» выполнено не полностью.
В Комсомольском парке по распоряжению руководителя администрации рабочие опилят сухие деревья.
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