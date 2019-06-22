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16:37, 22 июня 2019 414
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Сорокина поручила отремонтировать дороги на двух рязанских улицах

Сорокина поручила отремонтировать дороги на двух рязанских улицах

Фото: Администрация Рязани

Елена Сорокина поручила отремонтировать асфальт на улицах Белякова и Забайкальской. Там же рабочие должны покосить траву и очистить канавы, сообщил сайт мэрии.

В субботу, 22 июня, и.о. главы администрации Рязани объехала Московский район. Она дала задание управлению благоустройства следить за подрядчиками, которые должны доделать парковки на улицах Крупской и Костычева. Их устройство в 2018 году по муниципальной программе «Формирование современной городской среды города Рязани» выполнено не полностью.

В Комсомольском парке по распоряжению руководителя администрации рабочие опилят сухие деревья.


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