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12:55, 22 июня 2019 101
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Рязанка пойдет под суд за кражу кошелька у посетительницы Курского вокзала

Рязанка пойдет под суд за кражу кошелька у посетительницы Курского вокзала

Транспортные полицейские задержали злоумышленницу, похитившую кошелек из рюкзака пассажира железной дороги. Об этом сообщил сайт управления на транспорте МВД по ЦФО.

В ходе следствия установлено, что 23-летняя жительница Рязани, проходя в пассажиропотоке по тоннелю Курского вокзала в Москвы, увидела ранее незнакомую ей девушку с рюкзаком на спине, из расстегнутого кармана которого выступал кошелек. Рязанка, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, вытащила его и скрылась с места преступления.

В кошельке оказалось чуть больше семи тысяч рублей и личные документы потерпевшей. Девушку задержали по ее месту жительства.

Возбуждено уголовное дело.


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