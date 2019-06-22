Рязанка пойдет под суд за кражу кошелька у посетительницы Курского вокзала

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Транспортные полицейские задержали злоумышленницу, похитившую кошелек из рюкзака пассажира железной дороги. Об этом сообщил
В ходе следствия установлено, что 23-летняя жительница Рязани, проходя в пассажиропотоке по тоннелю Курского вокзала в Москвы, увидела ранее незнакомую ей девушку с рюкзаком на спине, из расстегнутого кармана которого выступал кошелек. Рязанка, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, вытащила его и скрылась с места преступления.
В кошельке оказалось чуть больше семи тысяч рублей и личные документы потерпевшей. Девушку задержали по ее месту жительства.
Возбуждено уголовное дело.
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