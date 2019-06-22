Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию

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Фото: Pixabay.com
Грузинским авиакомпаниям с 8 июля запретят полеты в Россию. В Минтрансе пояснили, то это необходимо для «обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности», передает
В пятницу, 21 июня, Владимир Путин на фоне беспорядков в Грузии подписал указ,
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что полеты возобновят после «нормализации ситуации».
Напомним, 20 июня в Грузии начались беспорядки из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Депутаты от оппозиции покинули заседание, в здание парламента ворвались радикалы.
Позже в центре города начался митинг, участники которого требовали, чтобы российская делегация покинула страну, а правительство ушло в отставку. Спецназ разогнал протестующих при помощи слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль. Пострадали порядка 240 человек, более 300 задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов и назвала ее «врагом и оккупантом». Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел это заявление непрофессиональным.
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Говорят, что каждый пятый пилот, управляющий самолетом в России, окончил именно Сасовское училище. Как и чему здесь учат студентов — в материале Александра Блохина.