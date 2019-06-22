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18:09, 22 июня 2019 996
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Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию

Грузинским авиакомпаниям запретят полеты в Россию

Фото: Pixabay.com

Грузинским авиакомпаниям с 8 июля запретят полеты в Россию. В Минтрансе пояснили, то это необходимо для «обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности», передает РИА Новости.

В пятницу, 21 июня, Владимир Путин на фоне беспорядков в Грузии подписал указ, запрещающий российским авиаперевозчикам полеты в страну. По оценкам Ассоциации туроператоров России, сейчас в Грузии находятся около пяти-семи тысяч организованных российских туристов и в два-три раза больше — самостоятельных. Президент поручил правительству помочь гражданам с возвращением.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что полеты возобновят после «нормализации ситуации».

Напомним, 20 июня в Грузии начались беспорядки из-за того, что во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия глава организации, депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло спикера парламента. Депутаты от оппозиции покинули заседание, в здание парламента ворвались радикалы.

Позже в центре города начался митинг, участники которого требовали, чтобы российская делегация покинула страну, а правительство ушло в отставку. Спецназ разогнал протестующих при помощи слезоточивого газа, водометов и резиновых пуль. Пострадали порядка 240 человек, более 300 задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов и назвала ее «врагом и оккупантом». Премьер-министр России Дмитрий Медведев счел это заявление непрофессиональным.


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