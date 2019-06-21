В полиции рассказали о ДТП с такси в Рязанском районе

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
В четверг, 20 июня, в Рязанском районе столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительным данным, 29-летний водитель Kia Ceed двигался в направлении Касимова и столкнулся с Kia Rio, за рулем которого находился 29-летний мужчина.
В результате ДТП пострадал водитель Kia Ceed. Его госпитализировали.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьНа российско-китайском форуме подписали соглашение между Рязанью и Цзяюйгуанем
|
cледующая новость →Владимирца осудят за пожог дачи ради выгоды
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.