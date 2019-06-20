В Клепиковском районе иномарка улетела в кювет после столкновения с такси

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В четверг, 20 июня, в Клепиковском районе столкнулись машина «Яндекс.Такси» и иномарка. Фотографию опубликовали в группе
По словам очевидцев, авария произошла возле села Селезнево.
На кадрах видно, что одна из машин опрокинулась в кювет. На месте работали полицейские.
Подробности уточняются.
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