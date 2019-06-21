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17:05, 21 июня 2019 125
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Рязанское МЧС рассказало о тушении пожара на полигоне в Сельцах

Рязанское МЧС рассказало о тушении пожара на полигоне в Сельцах

Для тушения пожара на полигоне в Сельцах привлекли 165 человек и 28 единиц техники. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«В настоящее время проводится работа по локализации пожара. Привлечено два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами и два самолета Ил-76», — сказали в министерстве.

В МЧС пояснили, что за предыдущие сутки их сотрудники провели 68 сбросов воды. В общей сложности на поля сбросили более 350 тонн.

«Для координации работы постоянно проводится авиаразведка, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов. Угрозы населенным пунктам нет», — отметили в пресс-службе.

Напомним, вечером в среду, 19 июня, во время военных учений в Сельцах загорелась сухая трава. Из-за угрозы распространения пожара местные жители готовились к эвакуации.

Ранее сообщалось, что площадь пожара составляет 8,67 кв км. Лес горит, в том числе и на территории Московской области.


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