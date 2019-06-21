Рязанские активисты проверили благоустройство парков

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В пятницу, 21 июня, активисты ОНФ провели рейд по рязанским паркам, благоустраиваемым по программе «Формирование комфортной городской среды». Его возглавила сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.
Активисты осмотрели парк имени Гагарина в Приокском и сквер у Керамзавода в микрорайоне Дашки-Военные. Проекты благоустройства обеих площадок подготовили молодые архитекторы в рамках работы «Фабрики идей».
Сквер у Керамзавода
По словам Елены Цунаевой, в сквере необходимо оборудовать подъезд для людей с ограниченными возможностями, а также облагородить сохранившийся с прежних времен вазон для цветов и фонтан.
Сопредседатель центрального штаба ОНФ подчеркнула, что парк имени Гагарина «имеет большие перспективы для развития» и может стать «центром притяжения для горожан самых разных возрастов».
«Перспектива есть. Остался вопрос контроля, чтобы окончательно дошли деньги для того, чтобы тот проект, который запланирован и прошел общественное обсуждение, именно в этом виде реализовали. И, конечно, нужно посмотреть, какие возможности дополнительных средств для того, чтобы здесь развивалось все не через пять лет, а в этом году и дальше», — сказала Цунаева.
Напомним, в мае рязанцы вновь пожаловались на
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