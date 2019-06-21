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19:31, 21 июня 2019 259
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Рязанские активисты проверили благоустройство парков

Рязанские активисты проверили благоустройство парков

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В пятницу, 21 июня, активисты ОНФ провели рейд по рязанским паркам, благоустраиваемым по программе «Формирование комфортной городской среды». Его возглавила сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева.

Активисты осмотрели парк имени Гагарина в Приокском и сквер у Керамзавода в микрорайоне Дашки-Военные. Проекты благоустройства обеих площадок подготовили молодые архитекторы в рамках работы «Фабрики идей».

Сквер у Керамзавода благоустроили в январе прошлого года. В парке установили игровое оборудование, спортивную площадку, замостили тротуарной плиткой дорожки, обустроили уличное освещение, установили ограждения, а также скамейки и урны.

По словам Елены Цунаевой, в сквере необходимо оборудовать подъезд для людей с ограниченными возможностями, а также облагородить сохранившийся с прежних времен вазон для цветов и фонтан.

Сопредседатель центрального штаба ОНФ подчеркнула, что парк имени Гагарина «имеет большие перспективы для развития» и может стать «центром притяжения для горожан самых разных возрастов».

«Перспектива есть. Остался вопрос контроля, чтобы окончательно дошли деньги для того, чтобы тот проект, который запланирован и прошел общественное обсуждение, именно в этом виде реализовали. И, конечно, нужно посмотреть, какие возможности дополнительных средств для того, чтобы здесь развивалось все не через пять лет, а в этом году и дальше», — сказала Цунаева.

Напомним, в мае рязанцы вновь пожаловались на отсутствие освещения в парке имени Гагарина. Парк начали благоустраивать в 2018 году. Согласно контракту работы должны были завершить в середине сентября. К этому времени подрядчик выполнил лишь часть обязательств. Тем не менее фонари он установил, провел линии электропередач, однако освещения в парке не было. Спустя два месяца ситуация изменилась незначительно, сроки ремонта подрядчик сорвал. Позже стало известно, что организацию оштрафовали на 1,2 миллиона, а региональный ОНФ пообещал «в апреле-мае» провести"тщательную ревизию выполненных работ".


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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