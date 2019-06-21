На ремонт рязанской больницы №10 выделили пять миллионов рублей

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Почти пять миллионов рублей из бюджета Рязанской области получила городская клиническая больница №10 на проведение ремонта.
Свыше 3,6 миллионов рублей направлено на ремонт терапевтического отделения стационара, еще 1,3 миллиона — на проведение работ в филиале, расположенном в поселке Дягилево.
На данный момент уже отремонтированы первый этаж поликлиники, ряд палат в неврологическом и гинекологическом отделениях, а также боксы в детском инфекционном отделении. Кроме того, обустроены санитарные комнаты. Работы выполнены за счет собственных средств больницы №10 и спонсорской поддержки.
Напомним, ранее рязанка записала видео, на котором
Из-за выявленных нарушений главному врачу внесено представление. Нескольким должностным лицам сделали выговор.
20 июня стало известно, что прокуратура
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