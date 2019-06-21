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12:47, 21 июня 2019 343
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На ремонт рязанской больницы №10 выделили пять миллионов рублей

На ремонт рязанской больницы №10 выделили пять миллионов рублей

Почти пять миллионов рублей из бюджета Рязанской области получила городская клиническая больница №10 на проведение ремонта.

Свыше 3,6 миллионов рублей направлено на ремонт терапевтического отделения стационара, еще 1,3 миллиона — на проведение работ в филиале, расположенном в поселке Дягилево.

На данный момент уже отремонтированы первый этаж поликлиники, ряд палат в неврологическом и гинекологическом отделениях, а также боксы в детском инфекционном отделении. Кроме того, обустроены санитарные комнаты. Работы выполнены за счет собственных средств больницы №10 и спонсорской поддержки.

Напомним, ранее рязанка записала видео, на котором пожаловалась Путину на состояние детского инфекционного отделения больницы №10. После этого прокуратура подтвердила наличие отслоений краски на стенах, грибок на стенах и окнах и следы протечек.

Из-за выявленных нарушений главному врачу внесено представление. Нескольким должностным лицам сделали выговор.

20 июня стало известно, что прокуратура не нашла жизненно важного лекарства в рязанской больнице №10.

Фото Google


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