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19:15, 20 июня 2019 191
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Прокуратура не нашла жизненно важного лекарства в рязанской больнице №10

Прокуратура не нашла жизненно важного лекарства в рязанской больнице №10

Прокуратура не нашла жизненно важного лекарства в рязанской больнице №10. Об этом сообщил сайт надзорного органа.

«Проверкой были выявлены факты назначения пациентам лекарственного препарата, входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, который на момент проверки в больнице отсутствовал», — говорится в сообщении.

В связи с выявленнями нарушениями в адрес министерства здравоохранения области внесено представление.

Напомним, ранее рязанка записала видео, на котором пожаловалась Путину на состояние детского инфекционного отделения больницы №10. После этого прокуратура подтвердила наличие отслоений краски на стенах, грибок на стенах и окнах и следы протечек.

Из-за выявленых нарушений главному врачу внесено представление. Нескольким должностным лицам сделали выговор.

Также Роспотребнадзор оштрафовал учреждение на десять тысяч рублей.


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