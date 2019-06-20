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Прокуратура не нашла жизненно важного лекарства в рязанской больнице №10. Об этом сообщил
«Проверкой были выявлены факты назначения пациентам лекарственного препарата, входящего в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, который на момент проверки в больнице отсутствовал», — говорится в сообщении.
В связи с выявленнями нарушениями в адрес министерства здравоохранения области внесено представление.
Напомним, ранее рязанка записала видео, на котором
Из-за выявленых нарушений главному врачу внесено представление. Нескольким должностным лицам сделали выговор.
Также Роспотребнадзор оштрафовал учреждение на десять тысяч рублей.
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