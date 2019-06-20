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12:57, 20 июня 2019 247
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В Рязанской области выросла подростковая преступность — прокуратура

В Рязанской области выросла подростковая преступность — прокуратура

В четверг, 20 июня, в региональной прокуратуре прошло совещание руководителей правоохранительных органов Рязанской области. В нем приняли участие прокурор области Иван Панченко, глава рязанского минобра Ольга Щетинкина и руководители силовых ведомств региона.

Участники обсудили вопросы о состоянии работ правоохранительных органов по борьбе с преступностью среди подростков.

Панченко отметил, что по итогам прошлого года работа велась недостаточно эффективно, что повлияло на рост преступлений на 32% (с 128 до 169).

Вместе с тем, за четыре месяца 2019 года общее количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их соучастии, уменьшилось на 29,8%.

«В частности, на 6,3% уменьшилось количество преступлений, совершенных в ночное время; на 25% - совершенных на улицах; на 66,6% - ранее совершавшими преступления; на 38,5% - в состоянии алкогольного опьянения.», — сказал прокурор.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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