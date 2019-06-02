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В рязанской мэрии рассказали, почему появился асфальт посередине пешеходной тропинки.
«Земляные работы проводило ООО „Электросетьмонтаж“. Заказчик — один из арендаторов ТЦ „Великан“. 31 мая подрядчик начал работы по восстановлению благоустройства для закрытия ордера. Работы начали до дождя. Ливень начался в момент прокатки катком. Асфальтирование части тропинки подрядчик произвел в связи с тем, что в соответствии с Правилами благоустройства оно должно быть произведено в тех местах, где был асфальт. В данном месте частично был уложен асфальт, поэтому подрядчик принял решение о восстановлении покрытия в данном месте», — сообщили в администрации города.
Напомним, информация о том, что в Рязани заасфальтировали середину пешеходной тропинки
Автор снимка уточнил, что тропинка находится у ТЦ «Великан» в Московском районе города.
Фото группы «Подслушано в Рязани»
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Выпуск нового бензина стал возможен благодаря поэтапной модернизации и реконструкции оборудования.