В Рязани заасфальтировали середину пешеходной тропинки. Фото

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В Рязани заасфальтировали середину пешеходной тропинки. Фотографию в субботу, 1 июня, опубликовали в группе «
Автор снимка уточнил, что тропинка находится у ТЦ «Великан» в Московском районе города.
«Это чтоб не привыкали к хорошему. Сначала вам дорожку сделай, потом вы дороги хорошие требовать начнете», — пошутил один из комментаторов.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
cледующая новость →В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда
Принятая в конце прошлого года схема теплоснабжения областного центра показывает, что городские власти начинают пересматривать подходы к развитию этого важнейшего сегмента ЖКХ.