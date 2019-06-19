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9:59, 19 июня 2019 141
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В Клепиковском районе начали ремонт дороги, соединяющей Рязань с тремя областями

В Клепиковском районе начали ремонт дороги, соединяющей Рязань с тремя областями

В Клепиковском районе начали ремонтировать дорогу Москва — Егорьевск — Тума — Касимов (участок Вельково — Мягково). Работы подрядчик ООО «АльянсДорСтрой» ведет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщил сайт регионального минтранса.

Отмечается, что эта дорога — одна из главных транспортных артерий региона, соединяет Рязанскую область с Московской, Владимирской и Нижегородской.

Сейчас на объекте выполняют работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, затем подрядчику предстоит усиление дорожной одежды методом холодной регенерации и укладка нового покрытия на протяжении 9,847 км.

Общая площадь ремонтируемого участка составляет 96 663 кв м.

Кроме того, подрядчик должен привести асфальтобетонное покрытие в нормативное состояние, выполнить работы по ремонту водопропускных труб и обустроить дорогу: установить новые дорожные знаки и заменить барьерное ограждение, нанести разметку, заменить павильоны на автобусных остановках.

Срок окончания работ по контракту — 30 сентября 2019 года.


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