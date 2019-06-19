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13:32, 19 июня 2019 367
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В центре Рязани Буратино и лиса вышли на пикет в защиту леса в Заборье 1

В центре Рязани Буратино и лиса вышли на пикет в защиту леса в Заборье

В центре Рязани Буратино и лиса вышли на пикет против продажи леса. Акцию устроили жители села Заборья. Ранее они пикетировали на улице Почтовой в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

Пикеты прошли у памятника Евпатию Коловрату 13 и 16 июня.

Активисты по-прежнему пытаются добиться диалога с местными органами власти, запрета продажи леса в Заборье и перевода земли в одну из категорий — парков и скверов, либо особо охраняемой природной территории.

На сегодняшний день созданную активистами петицию против продажи заборьевской рекреационной зоны в частные руки подписали более 700 человек.

Напомним, в апреле жители Заборья пожаловались на застройку леса. 4 июня антимонопольщики запретили аукционы по продаже леса в Заборье. Однако местные жители опасаются, что торги возобновят.

Фотографии Анны Керносовой


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