В центре Рязани Буратино и лиса вышли на пикет в защиту леса в Заборье

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В центре Рязани Буратино и лиса вышли на пикет против продажи леса. Акцию устроили жители села Заборья. Ранее они пикетировали на улице Почтовой
Пикеты прошли у памятника Евпатию Коловрату 13 и 16 июня.
Активисты по-прежнему пытаются добиться диалога с местными органами власти, запрета продажи леса в Заборье и перевода земли в одну из категорий — парков и скверов, либо особо охраняемой природной территории.
На сегодняшний день созданную активистами
Напомним, в апреле жители Заборья
Фотографии Анны Керносовой
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