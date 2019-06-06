Дед Мороз и Снегурочка устроили одиночные пикеты в защиту леса в Заборье

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Фото: © RZN.info / Юлия Полушина
В четверг, 6 июня, на улице Почтовой прошли одиночные пикеты в защиту леса в Заборье. В них поучаствовали местные жители в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.
Акция направлена на привлечение внимания со стороны региональных органов власти. Активисты намерены добиться перевода земли в одну из категорий — парков и скверов либо особо охраняемой природной территории.
Отметим, 4 июня антимонопольщики
Костюмированные пикеты планируют проводить несколько раз в неделю, персонажи акции будут разными. Активисты рассказали, что накануне направили письмо в приемную губернатора. С начала акции в защиту леса они собрали 214 письменных подписей против продажи зеленой зоны и создали
Напомним, в апреле жители Заборья
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Для получения единовременного пособия при рождении ребенка и ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет нужно предоставить справку от второго родителя о неполучении им пособия.