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17:02, 6 июня 2019 606
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Дед Мороз и Снегурочка устроили одиночные пикеты в защиту леса в Заборье

Дед Мороз и Снегурочка устроили одиночные пикеты в защиту леса в Заборье

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В четверг, 6 июня, на улице Почтовой прошли одиночные пикеты в защиту леса в Заборье. В них поучаствовали местные жители в костюмах Деда Мороза и Снегурочки.

Акция направлена на привлечение внимания со стороны региональных органов власти. Активисты намерены добиться перевода земли в одну из категорий — парков и скверов либо особо охраняемой природной территории.

Отметим, 4 июня антимонопольщики запретили аукционы по продаже леса в Заборье. Однако активисты опасаются, что торги объявят вновь.

Костюмированные пикеты планируют проводить несколько раз в неделю, персонажи акции будут разными. Активисты рассказали, что накануне направили письмо в приемную губернатора. С начала акции в защиту леса они собрали 214 письменных подписей против продажи зеленой зоны и создали петицию.

Напомним, в апреле жители Заборья пожаловались на застройку леса. Они выступили против продажи двух земельных участков, на которых расположена лесопосадка. Торги приостановили после жалобы в ФАС.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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