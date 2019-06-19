Рязанке, убившей сожителя после отказа принести мешок картошки, вынесли приговор

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Жительнице Рязанской области, которая
Установлено, что в день убийства сожитель неоднократно отказывался от просьб подсудимой занести в дом мешок картофеля. Из-за этого между ними произошла ссора, а потом мужчина ударил возлюбленную кулаком.
Далее подсудимая взяла кухонный нож и ударила обидчика два раза в поясницу и два раза в правую ягодицу, от которых последний упал на пол и через некоторое время скончался.
В суде рязанка вину признала в полном объеме и раскаялась.
Ей назначили восемь лет исправительной колонии общего режима.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ «Патриаршем саду» устроят выпускной бал для детей-сирот
|
cледующая новость →Названа дата рассмотрения апелляции бывшего рязанского омбудсмена, оспаривающего свое увольнение
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.