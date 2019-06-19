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13:59, 19 июня 2019 196
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Рязанке, убившей сожителя после отказа принести мешок картошки, вынесли приговор

Рязанке, убившей сожителя после отказа принести мешок картошки, вынесли приговор

Жительнице Рязанской области, которая убила сожителя после отказа принести мешок картошки, вынесли приговор. Об этом сообщил сайт райсуда.

Установлено, что в день убийства сожитель неоднократно отказывался от просьб подсудимой занести в дом мешок картофеля. Из-за этого между ними произошла ссора, а потом мужчина ударил возлюбленную кулаком.

Далее подсудимая взяла кухонный нож и ударила обидчика два раза в поясницу и два раза в правую ягодицу, от которых последний упал на пол и через некоторое время скончался.

В суде рязанка вину признала в полном объеме и раскаялась.

Ей назначили восемь лет исправительной колонии общего режима.


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