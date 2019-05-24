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16:09, 24 мая 2019 269
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Жительница Сасова зарезала сожителя, отказавшегося нести мешок картошки

Жительница Сасова зарезала сожителя, отказавшегося нести мешок картошки

Жительница Сасова зарезала сожителя, который отказался нести мешок с картошкой. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По версии следствия, конфликт произошел днем 5 марта. Во время ссоры выпивший мужчина ударил 65-летнюю женщину. В ответ она взяла кухонный нож и несколько раз ранила обидчика в спину.

От полученных травм 63-летний сасовец скончался.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ, она полностью признала свою вину. Материалы направили в суд для рассмотрения по существу.


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