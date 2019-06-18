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13:59, 18 июня 2019 231
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Следователи пока не опросили мать погибшего в центре Рязани ребенка — СМИ

Следователи пока не опросили мать погибшего в центре Рязани ребенка — СМИ

Следователи пока не опросили мать погибшего в центре Рязани ребенка. По данным телеканала «Город», женщина до сих пор находится в шоковом состоянии.

Напомним, трагедия произошла вечером в понедельник, 17 июня, трехлетний ребенок выпал с шестого этажа квартиры по улице Маяковского.

Следователи рассказали, что мальчик остался без присмотра матери, которая вышла в соседнюю комнату к бабушке. Ребенок забрался на подоконник приоткрытого окна и облокотился на москитную сетку, после чего выпал. Он скончался в машине скорой помощи.


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