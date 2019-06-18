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Следователи пока не опросили мать погибшего в центре Рязани ребенка. По данным телеканала «
Напомним, трагедия произошла вечером в понедельник, 17 июня, трехлетний
Следователи рассказали, что мальчик остался без присмотра матери, которая вышла в соседнюю комнату к бабушке. Ребенок забрался на подоконник приоткрытого окна и облокотился на москитную сетку, после чего
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