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18:37, 17 июня 2019 2 000
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«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани

«Остался без присмотра». Следователи рассказали подробности гибели трехлетнего ребенка в центре Рязани

Следователи начали проверку по факту гибели трехлетнего ребенка, который выпал из окна многоэтажки в понедельник, 17 июня. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По предварительным данным, около 16:30 часов мальчик остался без присмотра матери, которая вышла в соседнюю комнату к бабушке. Ребенок забрался на подоконник приоткрытого окна и облокотился на москитную сетку, после чего выпал.

Он скончался в машине скорой помощи.

Следователи призвали рязанцев не оставлять детей без присмотра в помещении с открытыми окнами.


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