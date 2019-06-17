RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко
Вечером в понедельник, 17 июня, в центре Рязани трехлетний ребенок выпал с шестого этажа. Инцидент произошел в доме №49 по улице Маяковского.
От полученных травм мальчик скончался.
На месте работают полиция и медики.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Путятинском районе грузовик сбил мальчика
|
cледующая новость →Алексея Просянникова назначили председателем рязанского облизбиркома
RZN.info предлагает читателям вспомнить всех рязанских сенаторов, их кипучую деятельность о любопытные факты из биографии.