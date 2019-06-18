Рязанцы засняли на видео потоп после дождя в Канищеве

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После ливня, прошедшего во вторник, 18 июня, в Канищеве затопило улицы. Видео и фото с места потопа опубликовали в соцсетях.
Ролик снят на улице Интернациональной.
«Это проезжая часть. Никто не может проехать. Все машины разворачиваются», — сказала автор одного из видео.
По информации в соцсетях, также в Рязани затопило улицу Семчинскую, Промышленную и другие.
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Семченская ул. после дождя. @evlampiia_rudkevich #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
Публикация от ️ RZN LIFE | РЯЗАНЬ (@rzn_life)
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Публикация от Мария (@mariy.mahno)
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Канищево)) @trnvaleria #rzn_life #рзнлайф #rznlife #рзнлайф #рязань #рзн #rzn #ryazan #ryazan_official #ryazan_gorod #rzninfo #рзнинфо #пувр #подслушанорязань #новостирязани #rzncity #rzn_city #rznnews #newsryazan #рязанскаяобласть #рязаньсити
Публикация от ️ RZN LIFE | РЯЗАНЬ (@rzn_life)
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