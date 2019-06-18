В Рязани начали прочищать ливневку

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Фото: Администрация Рязани
С понедельника, 17 июня, в Рязани начали прочищать и промывать ливневку. Об этом сообщили в
Отмечается, что проведение внеплановых работ поможет избежать сильного засорения канализации и серьезных подтоплений во время дождей.
Особое внимание планируют уделить местам с большей подтопляемостью — перекресток улицы Введенской и Ленина, район путепровода на Московском шоссе, улице Халтурина, Куйбышевском шоссе и на других участках.
Профилактические работы будут продолжать все лето.
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