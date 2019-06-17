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В Тульской области завершилось благоустройство зон отдыха. Об этом сообщил сайт регионального правительства.
Работы проводилось по поручению губернатора Алексея Дюмина. Последние работы были выполнены в Туле на берегу реки Воронка. Там появилась зона барбекю.
В Новомосковске, Туле, Алексине и Белеве появились зоны отдыха. Всего в них установлены 40 беседок с мангалами и урнами. Оснащены необходимой инфраструктурой пляжные зоны у разрешенных для купания водоемов в Узловой, Кимовске, Суворове и Черни. Там установлены пляжные зонты, кабинки для переодевания, спасательные вышки, скамейки.
«Мы постарались сделать все для комфортного отдыха людей. Надеюсь, что это позволит жителям проводить досуг более цивилизованно», — сказал министр природных ресурсов и экологии Тульской области Юрий Панфилов.
На обустроенных территориях установлены урны, что позволит собирать мусор и своевременно его вывозить.
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