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18:28, 17 июня 2019 1 575
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В Спасском районе начали ремонтировать дорогу к музею Циолковского

В Спасском районе начали ремонтировать дорогу к музею Циолковского

В Спасском районе начали ремонтировать дорогу к музею Циолковского. Об этом сообщил сайт регионального минтранса.

«Работы проводятся на трассе Рязань (от села Шумашь) — Спасск-Рязанский — Ижевское — Лакаш (участок Гавриловское — Киструс) в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». «Там, где дорожной фрезой был снят старый асфальт, сейчас идет укладка выравнивающего слоя из асфальтобетона, а затем подрядчику предстоит уложить новое покрытие на протяжении 17 километров», — отметили в минтрансе.

Общая площадь ремонтируемого участка составляет 117 312 квадратных метров.

Подрядной организации также предстоит установить новые дорожные знаки, нанести разметку, заменить павильоны на автобусных остановках.

Работы должны завершить до 16 сентября 2019 года.


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