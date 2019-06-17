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Момент столкновения мотоциклиста и маршрутки в центре Рязани попал на видео. Его опубликовали в
ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Свободы в четверг, 13 июня.
По предварительной информации, 47-летний рязанец на маршрутке при повороте налево
Пострадавшего мотоциклиста доставили с травмами больницу.
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