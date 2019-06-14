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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В центре Рязани маршрутка сбила мотоциклиста. ДТП произошло вечером, 13 июня, на пересечении улиц Ленина и Свободы.
По словам очевидцев, маршрутка №75 поворачивала налево и не пропустила мотоцикл. За рулем автобуса находился мужчина на вид 50 лет.
Водитель мотоцикла был в шлеме и серьезно не пострадал.
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