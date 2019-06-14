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8:20, 14 июня 2019 972
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В центре Рязани маршрутка сбила мотоциклиста

В центре Рязани маршрутка сбила мотоциклиста

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В центре Рязани маршрутка сбила мотоциклиста. ДТП произошло вечером, 13 июня, на пересечении улиц Ленина и Свободы.

По словам очевидцев, маршрутка №75 поворачивала налево и не пропустила мотоцикл. За рулем автобуса находился мужчина на вид 50 лет.

Водитель мотоцикла был в шлеме и серьезно не пострадал.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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