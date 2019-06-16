Рязанский воздухоплаватель пролетел над Эльбрусом. Фото

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Рязанский воздухоплаватель Александр Маврин пролетел над Эльбрусом, сообщила федерация воздухоплавательного спорта Рязанской области в
«Они сделали это! Пятеро отважных воздухоплавателей: Александр Бутко (Москва), Александр Маврин (Рязань), Сергей Латыпов (Москва), Александр Галкин (Ростов-на-Дону) и Андрей Галинский (Москва) пролетели в начале июня 2019 года на двух аэростатах над высочайшей вершиной Европы!», — говорится в сообщении.
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