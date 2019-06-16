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13:33, 16 июня 2019 602
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Фестиваль «Кремлевские вечера» завершат гала-концертом

Фестиваль «Кремлевские вечера» завершат гала-концертом

Фестиваль «Кремлевские вечера» завершат гала-концертом в воскресенье, 16 июня. Для зрителей выступят Рязанский губернаторский симфонический оркестр под руководством дирижера Сергея Оселкова, солистка Государственного академического Большого театра Надежда Гулицкая (сопрано) и солист столичного театра «Геликон-опера» Игорь Морозов (тенор). Об этом сообщили в филармонии.

В программе — музыка отечественных композиторов.

Начало в 18:00.

В этом году фестиваль проводят в восьмой раз. Его открыли в День России оперой «Борис Годунов».

Фото с сайта филармонии


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