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Фестиваль «Кремлевские вечера» завершат гала-концертом в воскресенье, 16 июня. Для зрителей выступят Рязанский губернаторский симфонический оркестр под руководством дирижера Сергея Оселкова, солистка Государственного академического Большого театра Надежда Гулицкая (сопрано) и солист столичного театра «Геликон-опера» Игорь Морозов (тенор). Об этом
В программе — музыка отечественных композиторов.
Начало в 18:00.
В этом году фестиваль
Фото с
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».