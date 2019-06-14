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Фото: Pixabay.com
Жители Захаровского района почти на неделю останутся без газа. Его подачу будут отключать с 8:00 17 июня до 22:00 22 июня. В это время специалисты станут ремонтировать газопровод, сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
Отключать газ будут в:
Телефоны для справок: 8 (49153) 5-10-12, 8 (4912) 290-035.
Ранее стало известно об
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В субботний вечер, 8 июня, в рязанском цирке состоялась премьера пингви-шоу «Ласта-Рика».