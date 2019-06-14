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20:01, 14 июня 2019 122
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Жители Захаровского района почти на неделю останутся без газа

Жители Захаровского района почти на неделю останутся без газа

Фото: Pixabay.com

Жители Захаровского района почти на неделю останутся без газа. Его подачу будут отключать с 8:00 17 июня до 22:00 22 июня. В это время специалисты станут ремонтировать газопровод, сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Отключать газ будут в:

  • селе Захарово,
  • селе Альяшево,
  • деревне Безлычное,
  • деревне Большая Лубянка,
  • селе Большое Коровино,
  • деревне Волынь,
  • селе Гладкие Выселки,
  • деревне Горностаевка,
  • деревне Грачевка,
  • деревне Дербень,
  • селе Добрые Пчелы,
  • селе Елино,
  • селе Жокино,
  • деревне Захаровские Дворики,
  • деревне Каймань,
  • селе Катагоща,
  • селе Колесня,
  • селе Лялино,
  • деревне Малое Коровино,
  • деревне Новое Пронинское,
  • селе Окуньково,
  • селе Осово,
  • селе Остроухово,
  • селе Плахино,
  • селе Поливаново,
  • селе Попадьино,
  • деревне Пупкино,
  • поселе совхоза Смена,
  • селе Спасские Выселки,
  • селе Старое Зимино,
  • деревне Старое Пронинское,
  • селе Субботино,
  • селе Троицкое,
  • селе Федоровское,
  • деревне Хорошево,
  • деревне Хутор Охотники,
  • деревне Шляхино.

Телефоны для справок: 8 (49153) 5-10-12, 8 (4912) 290-035.

Ранее стало известно об отключении газа в Михайловском районе.


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