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Фото: Pixabay.com
В Михайловском районе шесть дней подряд будут массово отключать газ. Ремонтировать газопровод будут с 8:00 17 июня до 22:00 22 июня, сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
Отключать газ будут в:
Телефоны для справок: 8 (49130)2-26-57, 2-72-53.
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