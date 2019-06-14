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19:06, 14 июня 2019 162
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В Михайловском районе шесть дней подряд будут массово отключать газ

В Михайловском районе шесть дней подряд будут массово отключать газ

Фото: Pixabay.com

В Михайловском районе шесть дней подряд будут массово отключать газ. Ремонтировать газопровод будут с 8:00 17 июня до 22:00 22 июня, сообщили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Отключать газ будут в:

  • Михайлове,
  • селе Аннино,
  • деревне Арсеньево,
  • селе Березово,
  • деревне Волосовка,
  • селе Голдино,
  • селе Грязное,
  • селе Ижеславль,
  • деревне Киндяково,
  • поселе Коровинского спиртзавода,
  • деревне Красное,
  • селе Красное,
  • селе Малинки,
  • деревне Павелково,
  • поселке Первомайский,
  • селе Печерники,
  • селе Печерниковские Выселки,
  • поселке отделения «Возрождение»,
  • поселке центрального отделения совхоза «Мишино»,
  • поселке центрального отделения совхоза имени Ильича,
  • селе Помозово,
  • деревне Поярково,
  • селе Пушкари,
  • селе Рачатники,
  • селе Покровское-1,
  • деревне Слободка,
  • селе Стрелецкие Выселки,
  • селе Фирюлевка,
  • селе Щетиновка,
  • поселке 10-й год Октября,
  • деревне Бекленевка,
  • селе Виленки,
  • поселке Горенка,
  • поселке Ждановка,
  • деревне Завидовка,
  • поселке Змеинка,
  • деревне Каморино,
  • селе Лобановские Выселки,
  • селе Маково,
  • поселке Некрасово,
  • селе Новопанское,
  • поселке центрального отделения совхоза «Фрунзенский»,
  • рабочем поселке Октябрьский,
  • деревне Степановка,
  • селе Степановка,
  • селе Стубле,
  • поселке Тереховое,
  • поселке Трепольский,
  • поселке Электрик.

Телефоны для справок: 8 (49130)2-26-57, 2-72-53.


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