В ДТП в центре Рязани пострадал мотоциклист

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
В ДТП, произошедшем на перекрестке улиц Ленина и Свободы в четверг, 13 июня, пострадал 36-летний водитель мотоцикла. Об этом сообщил сайт
По предварительной информации, 47-летний рязанец на маршрутке при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу Suzuki и столкнулся с ним.
Пострадавшего мотоциклиста доставили с травмами больницу.
Ранее
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Калужской области изменится стоимость проезда в электричках
|
cледующая новость →Милота в реальном времени. Московский зоопарк запустит трансляцию из вольеров панд
Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами. Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных ситуациях.