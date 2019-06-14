Прокуратура направила в следственный комитет материалы для возбуждения дела против Панфилова

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Фото: Издательство «Пресса»
Прокуратура Рыбновского района по результатам проверки информации, размещенной в интернете, направила в следственный комитет материалы по факту превышения должностных полномочий экс-главы Рыбного Михаила Панфилова. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Ранее появилась информация, что Панфилов заключил договор найма служебного помещения площадью 83,9 квадратных метра по адресу: Рыбное, улица Большая, дом №22, кв. 79, где он зарегистрировал себя и сына.
По информации «
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