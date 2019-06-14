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18:32, 14 июня 2019 395
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Рязанских медиков наградили перед профессиональным праздником

Рязанских медиков наградили перед профессиональным праздником

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанские медики перед профессиональным праздником получили награды и благодарности от областного правительства, облдумы и муниципальных органов власти.

Концерт ко Дню медицинского работника провели в пятницу, 14 июня, в рязанском дворце молодежи.

«Вы те, чье призвание — помощь людям. У вас за плечами сотни и даже тысячи спасенных жизней, которые продолжаются благодаря вам. В Рязанской области много специалистов самого высокого класса. Об этом говорят достижения, которых удалось добиться нашим врачам. С вашей помощью в регионе реализуется современная концепция развития здравоохранения, а это повышение качества оказания медицинских услуг, в том числе с использованием современных возможностей», — сказал губернатор Николай Любимов.

Глава региона пожелал медикам удачи и профессионального роста. За вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу он вручил им почетные грамоты, благодарности, ценные подарки и почетные знаки «За усердие» и «Благодарность от земли Рязанской».

Рязанских врачей поздравил первый заместитель председателя рязоблдумы Александр Шевырев.

«По жизни вы занимаетесь самым добрым делом — охраняете самое дорогое богатство, которое у нас есть, — это здоровье и жизни. В приверженности своей профессии вы вне конкуренции. Днем и ночью в любых условиях вы сделаете максимальное для того, чтобы хоть чуть-чуть помочь больному человеку», — сказал Шевырев. Он вручил им почетные грамоты от рязоблдумы.

В преддверии Дня медицинского работника минздрав провел областной публичный конкурс «Признательность пациентов». Путем интернет-голосования были определены лучшие коллективы медицинских организаций, врачи и «средние медработники». Почетные грамоты им вручил министр здравоохранения Андрей Прилуцкий. Кроме того, в этот день наградили победителей регионального этапа конкурса «Молодой врач года-2019».

Для гостей праздника на сцене дворца молодежи выступили рязанские исполнители, трио «Атриум джаз», театр танца «Бансай» и танцевальный коллектив «Грация».


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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